Ağrı'da, edinilen bilgiye göre, Patnos ilçesinde Ozan Arin (13) oyun oynarken bir anda kendisini yere bıraktı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan çocuğa çevrede bulunan aile bireyleri ve komşuları hemen müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

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İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ozan Arin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gencin ani ölümü ailesini ve köy halkını derin üzüntüye boğdu.

KÖY GÖZYAŞINA BOĞULDU

Ozan Arin’in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Yaşanan trajik olay, köyde derin bir sessizliğe neden oldu.