Ağrı'daki kazada bebek hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Ağrı'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 bebek hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı
Ağrı'nın Tutak ilçesindeki kazada 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı.
E.Ç. idaresindeki otomobil, Patnos ilçesinden Tutak istikametine seyrederken Burnubulak köyü mevkisinde H.G.'nin kullandığı kamyonete arkadan çarptı.
OTOMOBİLDEKİ BEBEK ÖLDÜ
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobildeki 1 yaşındaki E.E.Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü E.Ç. ile yolcular F.Ç., M.S.Ç., L.Ü. ve Y.Ü.'nün yanı sıra kamyonetteki M.A. ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.