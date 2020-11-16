Ağrı'daki fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhşa yer ayarlamak ve teşvik etmek suçlarından 11 Kasım'da yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 5'i, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.