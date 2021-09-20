Ağrı'daki devlet yurtları üniversite öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor

AA

Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, kısa süre sonra açılacak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde eğitim görecek öğrencilerinin daha konforlu ve hijyenik bir ortamda barınmalarını sağlamak için yurtlarda hummalı çalışma yürütüyor.

Yurtlarda üniversitedeki eğitimin başlamasından önce son hazırlıkları yapan ekipler, yurtlarda temizlik, onarım, peyzaj, tadilat ve dezenfeksiyon çalışması yürüterek öğrenciler için hazır hale getiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, AA muhabirine, salgın döneminde yurt dışından getirilen vatandaşları bir süre yurtlarda en güzel şekilde ağırladıklarını söyledi.

- "3 kişilik odalarda internet, sıcak su imkanı"

Normalleşmeyle öğrencilerin ağırlanacağı yurtlardaki hazırlıklarda sona yaklaştıklarını ve öğrencileri heyecanla beklediklerini dile getiren Çalgan, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası tüm Türkiye'de yurtlarımıza ayrı bir teveccüh var. Tüm ülkede olduğu gibi Ağrı'mızda da üniversite öğrencilerimize yeni dönemde en iyi hizmet vererek ağırlamanın gayretinde olacağız. Ağrı'da 4 bin 389 kapasiteli yurtlarımızla bize başvuru yapan öğrencilerin yüzde 97'sinin barınmasını gerçekleştireceğiz. 4 Ekim'de üniversitemizin açılmasından dolayı yurtlarımızı 3 Ekim'de açacağız. Yurtlarımızda hummalı bir çalışma yapılıyor. 3 kişilik odalarda internet, sıcak su imkanı ve yemeklerin açık büfe olmasından dolayı öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız."

- "Tüm yurtlar 1 haftada hazır hale getirilecek"

Çalgan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yurt personelinin yeni eğitim öğretim dönemine hazır olduğunu aktararak, "İl merkezindeki 5 yurdumuz ve Patnos ilçesindeki 1 yurdumuzda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor, odalarımızın boyası yapılıyor. Pandemi yurtları olarak kullanılan yurtlarımız var ve bunlarda hijyen çalışmaları devam ediyor. Bir hafta içerisinde tüm yurtlarımızı öğrenciler için hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Temennimiz yurtlarımızın gelecek öğrencilerimize aile sıcaklığı ve şefkatli bir yuva olmasıdır. Bu noktada ciddi çalışmalarımız var." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda hem salgın tedbirlerine uygun hem de öğrencilere aile sıcaklığını hissettirecek çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Çalgan, öğrencilerin memnuniyetini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı .

Çalgan, devlet yurtlarının standardının yüksek olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaliteli hizmet standartlarımızı en üst seviyede tutuyoruz. Yurtlarımızın il merkezinde olması dolayısıyla öğrencilerimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün birçok imkanından faydalanabiliyor. Öğrencilerimize gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizde sosyal ve sportif aktiviteler sunacağız. Ağrı'da 77 tesisiyle çok hacimli devasa bir yapı halinde olan müdürlüğümüzün tüm hizmetlerinden öğrencilerimizi yararlandıracağız."