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Ağrı'daki Bintosun Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan dökülen Bintosun Şelalesi, keşfedilmeyi bekliyor

Giriş: 01.05.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı'daki Bintosun Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
30 metrelik kayalıklardan dökülüyor... Keşfedilmeyi bekliyor
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AA

Ağrı'nın Tutak ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bintosun köyünün kuzeyindeki şelale, ilkbahar aylarında kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Çevre köylerde yaşayan az sayıda kişinin bildiği ve yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan dökülen şelale, ilkbahar ve yaz aylarında piknik yapmak isteyenlerin uğrak mekanı haline geliyor.

Baharın renklerine bürüne şelale ve çevresi, dron ile görüntülendi.

Köylülerden Muhammed Ali Gülçin, şelalenin daha çok bilinmesini istediklerini söyledi.

İlkbahar aylarında şelalenin çevresinde çiçeklerin açtığını belirten Gülçin, "Herkesi bu güzel manzarayı görmeleri için buraya davet ediyoruz. Piknik yapılacak yerler ve ağaçlar var. Şelalede ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yoğun su oluyor. Vatandaşlar da pikniğe geliyor" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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