Ağrı Dağı ve civardaki dağların zirvesi karla kaplandı

AA

Doğu Anadolu'da etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimli bölgelerde kar yağışına dönüştü.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı ve Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras, Zor ve Canderviş dağlarının büyük bölümü karla kaplandı.

Ağrı Dağı'nın zirvesinden 2 bin 500 rakıma kadarki bölümü karla kaplandı.

Bölgedeki yüksek kesimlerde kar yağışının yaşanmasıyla hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.