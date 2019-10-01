RAKIM DEĞİŞTİKÇE ADETA İKLİM DEĞİŞİYOR

Düşük rakımlarda Akdeniz ikliminin hakim olduğunu, yüksekliğin artmasıyla iklimin değiştiğini belirten Türkoğlu, "Burada flora ve fauna çeşitliliği, yükselti farkı, yani 850 rakımdan 5 bin 137 rakıma doğru basamak basamak değişiklikler göstermektedir. Milli park, gerek bulunduğu coğrafi konum gerekse üç ülkeye sınır olmasından dolayı büyük bir flora ve fauna çeşitliliğine sahiptir" diye konuştu.