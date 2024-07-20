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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı Dağı'na tırmanan 2 kişi kayıp | Son dakika haberleri

        Ağrı Dağı'na tırmanan 2 kişi kayıp

        Ağrı Dağı'na tırmanan ve zirveye yaklaşan 2 dağcının olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 19:32 Güncelleme: 20.07.2024 - 19:32
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        Ağrı Dağı'na tırmanan 2 kişi kayıp
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        Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan ve zirveye yakın noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanış yapan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

        Bir süre sonra kaybolan 2 kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

        ARAMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Kayıp 2 kişinin bulunması için profesyonel dağcı grubu desteği istendi.

        Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp yakınlarında bir kişinin de ayağının kırıldığı öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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