Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi
Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı'na kar yağdı. Dağcılar Ağrı Dağı'nın zirvesine akın etti
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Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
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Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklığının düştüğü Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı yüksek kesimli noktalar, sis altında kaldı.
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Sağanağın da etkili olduğu bölgede, Ağrı Dağı'nın bir bölümü beyaza büründü.
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Dağın zirvesinden eteklerine doğru yaklaşık 1500 metrelik bölümü beyaz örtüyle kaplandı.
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Yılın her mevsimi zirvesi buzullarla kaplı 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı, dünyanın farklı ülkelerinden gelen dağcıları ağırlıyor.
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Çok sayıda ülkeden gelen yabancı dağcılar ile ülkenin farklı yerlerinden Doğubayazıt'a gelen yerli dağcılar, hazırlıklarını tamamlayıp zirveye doğru yürüyüşe başlıyor.
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Dağcılar, rehberler eşliğinde saatlerce süren yolculuğun ardından 3200 rakımdaki kamp alanına ulaşıyor.
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Yüksek rakıma ve düşen hava sıcaklığına uyum sağlamak ve dinlenmek için burada kurdukları çadırlarda geceyi geçiren dağcılar, ikinci günün sabahında yeniden yürüyüşe başlayarak 4200 rakımdaki bir sonraki kamp alanına varıyor.
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Dağcılar, üçüncü günün sabahında buzulların üzerinde yürüyerek zirveye ulaşıyor. Burada bir süre vakit geçiren dağcılar, inişe geçiyorlar.
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Zirve tırmanışı yapan dağcılar, hem kentin tanıtımına hem de il ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
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Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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