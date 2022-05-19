"Bu sene diğer yıllara göre daha fazla kar ve su var. Bu da aslında bütün canlıların daha rahat hareket etmesini, daha verimli üremesini sağlayacak. Ağrı Dağı Türkiye'nin çatısı ve üzerindeki buzulla birlikte yurttaki tek buzulu olan dağımız. Ağrı Dağı Milli Parkı çok önemli bir noktada, 88 bin hektarlık alanıyla Türkiye'deki en büyük milli park. İçinde barındırdığı yaban hayatıyla da Türkiye'nin en zengin alanlarından birisi."

Su oranının yüksek olmasının daha verimli arazilere, verimli arazilerin ise daha gelişmiş hayvanlara zemin hazırladığını belirten Çoban, "Yaban hayvanlarının üreme ve yavru büyütme başarısı doğanın gücüyle alakalı. Bu sene toprak çok iyi yağmur aldığı, karla beslendiği için çok güçlü.