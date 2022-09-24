Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan sazlık, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın güney ve batı eteklerinde yer alıyor.
AA'nın haberine göre dağın 5 bin 137 metre yükseklikteki zirvesinden gelen sularla beslenen sazlıkta, bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu 141 kuş türü tespit edildi.
Bölgede kuş bilimi üzerine çalışan akademisyen ve gönüllülerin uğrak yeri olan sazlık, her mevsim barındırdığı kuş türleriyle şenleniyor.
Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞ-MER) Müdürü Emrah Çelik, sazlığın Ağrı Dağı eteklerindeki önemli sulak alanlardan biri olduğunu söyledi.
YERLİ VE GÖÇMEN KUŞ TÜRLERİ BULUNUYOR
Bu sulak alanın bölgedeki yaban hayatı varlığına ciddi katkı sağladığını anlatan Çelik, "Doğubayazıt Sazlığı her dönem sahip olduğu farklı habitat tipleriyle birçok yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor" dedi.
"KURAKLIĞA RAĞMEN CİDDİ BİR HAREKETLİLİK VAR"
Dünya genelinde etkili olan kuraklıkların kuşları birçok anlamda etkilediğini belirten Çelik şöyle konuştu:
"Özellikle bu yaz dönemi çok kurak geçti fakat buna rağmen Ağrı Dağı'ndan gelen kaynak suları buradaki sazlıklarda yaşam sunmaya devam ediyor. Bölgeye gelen yaban hayatı araştırmacıları, kuş bilimcileri ve fotoğrafçıları, doğa meraklıları, bu sazlığı ziyaret edip çalışma yapabiliyorlar."
Özellikle Ağrı Dağı ve bölge üzerine çalışma yapan araştırmacıların sazlıkta ciddi veriler elde ettiğini aktaran Çelik, "Daha önce yapılan çalışmalarda 141 kuş türünün kaydı verilmiş, biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sazlıklarda bölgedeki kuraklığa rağmen ciddi bir hareketlilik var. Kuş bilimi açısından önemli, uzun süreli araştırma yapılması gereken bir yer" ifadesini kullandı.
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