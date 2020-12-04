Ağrı'da yapılan "fizik tedavi hastanesi ve termal tesis" şifa dağıtacak

Valilik, İl Özel İdaresi ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, 2018 yılında sondaj çalışmaları sonucunda termal suyun bulunduğu Karaköse Kaplıcası ve Turizm Alanı bölgesinde yapımı süren 50 yataklı fizik tedavi hastanesi ve sosyal tesislerin inşaatında sona yaklaşıldı.
Yerin 1500 metre altında 48 derecelik suyun bulunduğu alana ulaşımı sağlamak için Murat Nehri üzerine yapılan 142 metre uzunluğundaki köprü geçen yıl hizmete açıldı.
Tesislerin gelecek yaz döneminde hizmete girmesi planlanıyor.
Bölgenin önemli transit yollarından Ağrı-Van kara yolunun yanı başında ve Ahmed-i Hani Havalimanı'nın karşısında olması nedeniyle ulaşım avantajı bulunan projenin, kentin sosyal, kültürel, ekonomik ve turizmde kalkınmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.
- "Herhangi bir aksaklık ve ödeme problemimiz yok"
Vali Osman Varol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve beraberindekilerle inşaat alanında yaptığı inceleme sonrası AA muhabirine, fizik tedavi hastanesi ve sosyal tesislerin çok önemli yatırımlar olduğunu söyledi.
Bölgede bir termal sağlık merkezi ve hastanenin olacağını anlatan Varol, "Burayı ziyaret edip inşaatları denetledim. Herhangi bir aksaklık ve ödeme problemimiz yok. Zaten bu yatırımlar İl Özel İdaresi vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Mayısta binaları teslim alacağız. Fizik tedavi hastanemiz Sağlık Bakanlığına devredilecek ve onların vasıtasıyla işletilecek. Günübirlik tesisimiz de vatandaşların hizmetine sunulacak." diye konuştu.
Varol, inşaatların bir an önce tamamlanması ve vatandaşların hizmetine sunulması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.
Termal suyun oldukça kaliteli olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:
"Ayrıca o bölgeyi etrafındaki alanlarla turizm merkezi haline getirmek için de ciddi çalışma yürütüyoruz. Bu alanda bir çalışma grubumuz var, çeşitli toplantılar gerçekleştiriyorlar ve planlar devam ediyor. Orada yatırım yapmak isteyen girişimcilerimiz mevcut. 'Bunların önünü nasıl açarız' diye çalışıyoruz. Kısa vadede orada çok ciddi ilave yatırımların yapılabileceğini düşünüyorum. Bizim yatırımlarımız da önümüzdeki yaz döneminde vatandaşımızın hizmetine sunulacak şekilde son aşamaya geliyor. Fizik tedavi hastanesinin arka tarafında bir günübirlik tesisimiz de var. Bu tesiste büyük, küçük ve orta boy havuzlar ile aile odaları olacak. Vatandaşların, gidip termal suya girmek istediklerinde ücretini ödeyerek herhangi bir rahatsızlığı olmadan kullanabileceği günübirlik havuzlar ve tesisler de var. Bunların inşaatı devam ediyor."
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