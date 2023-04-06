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Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarına yönelik operasyonda 16 zanlı tutuklandı

Giriş: 06.04.2023 - 01:09 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı
AA

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 18 zanlı ile yakalanan bir firari savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan 16'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin adreslerine 257 personelden oluşan 70 ekip ve 2 dron ile hava destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlıların adreslerinde, uyuşturucu maddeleri, tabanca, fişek ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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