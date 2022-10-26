15 kilogram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, 15 kilogram esrar, 200 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 301 gram metamfetamin ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.