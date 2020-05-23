Ağrı'da trafik kazasında ölen AK Parti'li meclis üyesi toprağa verildi

Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya gelirken aracının şarampole devrilmesi sonucu oğlu ile ağır yaralanan ve kaldırıldığı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Ağrı'daki Küpkıran Mezarlığına getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Belediye Başkanı Savcı Sayan ile az sayıda aile yakınının katıldığı törenin ardından Şahin'in cenazesi toprağa verildi.