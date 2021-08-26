Ağrı'da tırın çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Ağrı istikametinden Doğubayazıt ilçesine seyir halinde olan 38 BC 724 plakalı tır, Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyü kırsalında otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki Elif Çetin'e çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Çetin'in cenazesi, Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.