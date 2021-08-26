TIR'ın çarptığı 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kaza, Ağrı Doğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde yaşayan Elif Nur Çetin, otlattığı hayvanları karayolunun karşısına geçirmek isterken plakası henüz öğrenilemeyen Reşat Kirdük´ün kullandığı TIR´ın altında kaldı.

DHA'nın haberine göre; kazada Elif Nur hayatını kaybederken, olay yerine gelen jandarma ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

Bu arada kazayı duyarak olay yerine gelen Elif Nur´un yakınları sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar, Çetin'in yakınlarını güçlükle sakinleştirirken, sağlık ekipleri cenazeyi Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.