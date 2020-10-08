Ağrı'da terör olaylarına ilişkin soruşturmada iki zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde, önceki yıllarda canlı kalkan eylemi, örgüt mensubu cenazesi ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasına dönüşen etkinliklere katıldıkları tespit edilerek yakalanan 5 zanlı ile Patnos ilçesinde 6 yıl önce Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen 6-7 Ekim olayları kapsamında göstericilerin taşlı, molotoflu saldırılar yaptığı olaylara karıştığı belirlenen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan 3 zanlının Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadeleri sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı Atilla Ö'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.