Ağrı'da termometreler sıfırın altında 23 dereceyi gösterdi

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, pus ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililer ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Ardahan'da 19, Erzurum'da 14, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 8, Iğdır'da 4, Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Ardahan'da 5 ve Kars'ta 4 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 53, Konaklı'da 35, Sarıkamış'ta 33 santimetre ölçüldü.