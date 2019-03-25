İstanbul’dan Ağrı’ya giden uçaktaki yerime otururken selam verdim yanımdaki amcaya... Can-ı gönülden aldı selamımı, koyulduk derin bir sohbete. Yolculuğun sonunda söylediği uçak korkusundan mıydı bu sohbetteki koyuluk yoksa bir televizyoncuyla siyaset konuşma hevesi miydi, anlamadım. Çok ısrar etti köyüme de gel diye ama, gitseydim amcayı karada da gözlemleyebilirdim.

SEÇİM HAFTASINDA BÖLGEDEYİZ

Efendim konu şu... Ağrı, Van, Hakkâri, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır’ı kapsayan bir seçim gezisine çıktık kameraman arkadaşım Hakan Öztürk ve prodüktör Fırat Çağlar Erdem’le birlikte... Seçimin son haftasında bölgeyi anlatan bir programla Habertürk TV ekranlarında sizinle buluşturmayı hedefliyoruz.

EN TEMEL SORUN: "İŞSİZLİK"

Yanı sıra bölge ile ilgili gözlemleri de buradan, haberturk.com’dan sizlerle paylaşmayı hedefliyorum, imkanlar nispetinde...

Güneşli bir günde Ağrı sokaklarını gezme, gözlemleme imkanım oldu. Yer yer coşku, yer yer derin bir sessizlik hâkim Ağrı sokaklarında. Ağrı’nın en temel sorunu işsizlik ve bu sebeple uyuşturucu müptelası olan bir genç nüfustan bahsediliyor, sağlık ve ulaşım gibi diğer talepler sonra geliyor.

"AĞRI'DA GELECEĞİ KARŞILAMAK ZOR"

Bir bölge yetkilisinin kanaati ürkütücüydü doğrusu: ”Hadi orta yaşlarla anlaşıyoruz ama ileride bizi ciddi bir kriz bekliyor; bölgeye gerekli yatırım ve imkanlar sağlanmazsa Ağrı da geleceği karşılamak biraz zor olacak.”

SAVCI SAYAN, YATIRIMA BAŞLAMIŞ

Cumhur İttifakı adayı Savcı Sayan’ın siyaset tecrübesi, bölgeye daha şimdiden dünyaca ünlü markaların yatırıma başlaması Sayan’ın ciddi avantajlarından biri, ama...

Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın kentteki sempatisi eklenmezse bu avantaj yarım kalır. Zira Sayın Vali kendini halka çok sevdirmiş. Bölgede yatırıma dayalı aldığı riskler, bu risklerin başarıya dönüşmeye başlaması onu bölgede başka bir yere taşımış.

ÇALIŞMAK İSTEYEN BİR KİTLE VAR

Kayyum valilik konusu bir tez olarak işlenmeli ve gelecek kuşaklara bu tecrübeyi yazılı olarak da bırakmalı. Bu insanların bir kaç yıllığına atandıkları bu il ve ilçelerde cansiparene bu emekleri çok ama çok kıymetli. Ağrı’da işlenecek, işletilecek çok alan ve bu alanda çalışmak için can atan bir kitle var.

Son not: Ağrı döneri yemeden döner yedim demeyin.

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