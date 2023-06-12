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Ağrı'da Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunuyla ağır yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde katıldığı düğünde maganda kurşunuyla başından yaralanan 20 yaşındaki Ali Sayan, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Ağır yaralı gencin, eski Ağır Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni olduğu öğrenildi

Giriş: 12.06.2023 - 05:38 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı'da Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunuyla ağır yaralandı
DHA

Ağrı'nın Tutak ilçesinde düğünde maganda kurşunuyla başından yaralanan Ali Sayan (20), ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde 9 Haziran günü yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti.

BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Sayan'ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Ağrı'ya gönderildi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen yaralı, ambulans uçağa konularak Ankara'ya götürüldü.

Yaralı Sayan'ın sevki sırasında Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ile yaralı gencin yakınları da havalimanında hazır bulundu.

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