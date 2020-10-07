Ağrı'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada 7 kişi yakalandı

Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma neticesinde İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetiminde Ağrı'da, önceki yıllarda birçok suça karıştığı tespit edilen kişilere yönelik farklı adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyon sonucu, İHD Ağrı Şube Başkanı Atilla Ö'nün yanı sıra M.E.Y, K.B. ve eski zabıta memuru M.P. yakalandı. K.B'nin evinde, ruhsatsız 2 av tüfeği ile 31 fişek ele geçirildi. Soruşturma neticesinde, doktorluk görevinden ihraç edilen H.B'nin ise arandığı belirtildi. 6-7 Ekim olaylarına ilişkin 3 zanlıya gözaltı Patnos ilçesindeki bir başka çalışmada ise 6 yıl önce ilçede, Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen 6-7 Ekim olayları kapsamında göstericilerin taşlı, molotoflu saldırılar yaptığı olaylara karışan ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma yürütülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Terörle Mücadele Şubesi ve Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bu operasyonda, söz konusu olaylarda kamu kurum ve kuruluşlarının zarar gördüğü sokak eylemlerine katıldıkları belirlenen N.Ö, S.B. ve S.K. gözaltına alındı. S.K. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Her 2 operasyonun ardından yakalanan 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!