Ağrı'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

AA'nın haberine göre; kazada kamyonet sürücüsü ile araçtaki Yeter A, Hamza A, Bahar A, Rabia Nur A, Fatma Nur A, Alican A, Şahin A, Zehra A, Edanur C, Hiranur C, Türkan C. ile otobüste bulunan Recep Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.