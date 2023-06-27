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Ağrı'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı

Ağrı'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, tali yola dönüş yapan kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan 2'si ağır 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 27.06.2023 - 02:03 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı
Ağrı'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
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AA

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Ağrı-Erzurum karayolu Yayladüzü beldesi mevkisinde, Y.A'nın kullandığı otobüs, tali yola dönüş yapan Abdurrahman A. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

AA'nın haberine göre; kazada kamyonet sürücüsü ile araçtaki Yeter A, Hamza A, Bahar A, Rabia Nur A, Fatma Nur A, Alican A, Şahin A, Zehra A, Edanur C, Hiranur C, Türkan C. ile otobüste bulunan Recep Ç. yaralandı.

2 YARALININ DURUMU KRİTİK

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Abdurrahman A. ile Yeter A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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