Ağrı'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı

Kaza Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana geldi. Öğrenci servisi ile hafif ticari araç Ağrı-Van karayolunda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlar arasında öğrencilerin de olduğu belirtildi.

Olay sonrası bölge halkı, kazanın gerçekleştiği yolun uzun süredir ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti. Vatandaşlar yol üzerinde daha önce de birçok kazanın meydana geldiğini buna rağmen, herhangi bir önlemin alınmadığını, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün başlattığı yol çalışmalarının sürekli olarak aksadığını ve zaman aşımına uğraması nedeniyle bu kazaların yaşandığını belirtti.

Görüldüğü üzere çalışmaların yavaş ilerlemesi ve yetersiz trafik düzenlemeleri, özellikle bu güzergahta seyahat edenler için büyük bir risk oluşturuyor.