AA

Mehmet Şenin kullandığı 72 EP 718 plakalı midibüs, Eleşkirt ilçesinin Sarıcan mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

AA'nın haberine göre, kaza yerine çok sayıda jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi ambulans helikopter ve ambulanslarla Ağrı ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, Erzurum'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Midibüsteki yolcular arasında öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören öğretmenleri ziyaret etti.

Öğretmenlerle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tekin, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.