Ağrı'da koyunu kurtarmak isterken suya düşen çocuk boğuldu

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, amcası ile çobanlık yapan İran uyruklu 12 yaşındaki Arsalan Doudkanlou, gölete giren koyunu kurtarmak isterken suya düşüp boğuldu.

DHA'nın haberine göre; olay dün saat 17.45 sıralarında Diyadin ilçesinde meydana geldi. Murat Kanyonları mevkisinde amcası ile koyun otlatan Arsalan Doudkanlou, gölete giren koyunu kurtarmak isterken dengesini kaybedip, suya düştü.

SUYA DÜŞÜP GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre suda çırpınan Doudkanlou'yu fark eden çevredekiler, çocuğu kendi imkanları ile kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polis, itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri ve vatandaşlar gözden kaybolan çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ 4 SAAT SONRA BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince Van'dan gelen Polis Su Arama Kurtarma ekibi, yaklaşık 4 saat sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerinden yapılan incelemenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.