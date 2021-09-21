Ağrı'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta gümrük kaçağı sigara bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne kaçan araç ekiplerce takibe alındı.

Kovalamaca sonucu Başçavuş köyü yakınlarında durdurulan araçtaki aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2500 karton sigara ele geçirildi.

Sürücü A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.