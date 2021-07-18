DHA

Kaza, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Erzurum´dan Ağrı'nın Patnos ilçesinin Değirmendüzü köyüne giden Şerafettin Kaya yönetimindeki 29 AAG 888 plakalı minibüs, sürücünün dikkatsizliği sonucu refüje çarpıp takla attıktan sonra kanal boşluğuna yan yattı.

DHA'nın haberine göre, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, akraba oldukları belirtilen Emrah (21), Muharrem (20) ve Murat (14) Kaya´nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 14 kişi ise Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.