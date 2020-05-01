Ağrı'da karantinaya alınan vatandaşlar memnuniyetlerini mektuplarla anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla KKTC'den ve Almanya'dan uçaklarla Ağrı'ya getirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük gözetim süresinde sona yaklaşılıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan vatandaşlar, gözetim sürelerinin dolmasına sayılı günler kala yaşadıkları süreci kaleme alarak mektuba döktü.
Vatandaşlar, duygu dolu mektuplarını kendileri için gece gündüz demeden seferber olan görevlilere teslim etti.
Yurtta karantina altındaki vatandaşlardan Sevgi Gür, mektubunda, ilk günlerde karantina sürecinin zor ve kötü geçeceğini düşündüğünü ancak bu hislerinin yanlış olduğunu bizzat yaşayarak gördüğünü belirtti.
Rahat etmeleri için yurt görevlileri ve çalışanların özveriyle çalışmasına şahit olduğunu vurgulayan Gür, mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Burada her türlü ihtiyacımızın düşünülmesi, karşılanması ve bunları yaparken tüm sevecenlikleriyle yapmaları beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ben burada insanların bize yaklaşımlarını o kadar çok sevdim ki insani duyguların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Bizim rahatımız ve sağlığımız için durmadan emek harcayan, mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Sizler iyi ki varsınız. Beyaz meleklerim. (sadece sağlık personeli için değil bu tabir)."
Yurtlarda kalan hamile kadın Melike Yıldız Baykal da mektubunda, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'nın kendilerine çok yardımcı odluğunu anlattı.
Her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını, yapılan güzel çalışmaları kağıda dökmenin az geldiği ve buradaki güzel insanları hayatı boyunca unutmayacağını aktaran Baykal, Kızılay görevlilerine teşekkür etti.
Muazzez Goncagül de mektubunda yurttaki görevlilerden çok memnun kaldıklarını, yemek, ilgi ve alakanın çok iyi olduğunu belirtti.
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