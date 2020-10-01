Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden iki kişiye para cezası kesildi

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce pazar yerleri, spor salonları, kafe, cami, restoran ve kıraathane gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 500 noktada denetim yapıldı.



Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim gerçekleştirdi.



Kovid-19 testleri pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ederek evinde bulunmadığı tespit edilen iki kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.