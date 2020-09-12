Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce camiler, spor salonları, kafeler, düğün salonları, pazar yerleri ve marketler gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu 900 noktada denetim gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri de ticari taksilerle toplu ulaşım araçlarını denetledi.

Pozitif ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.