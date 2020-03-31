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Türkiye- İran sınırında bulunan Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu’na saldırmak isteyen 2 PKK'lı teröristi fark eden nöbetçiler ateş açtı.

Açılan ateş sonrası teröristler kaçarken, bölgede operasyonlar başlatıldı. Başlatılan operasyonlar sonrası teröristlerden biri ölü olarak ele geçirilirken, diğerinin yakalanması için bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Teröristlerle yaşanan çatışmada bir askerin de yaralandığı bildirildi. Tedavi altına altına alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.