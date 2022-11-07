Ağrı'da kamyonla çarpışan otobüs alev aldı! Yaralılar var!

Ağrı'da kamyonla yolcu otobüsünün çarpıştığı öğrenildi. Tutak ilçesinde meydana gelen otobüs ile kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.