Ağrı'da ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı yapıldı

AA

Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçedeki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin de yardımına koşuyor.Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği yardım dağıtımları kapsamında 300 gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine evlerinde verildi.Belirlenen isim listelerine göre yapılan yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.