Ağrı'da hayvanların kışlık ihtiyacı için hazırlanan 50 ton ot ve bir ton saman kül oldu

İlçeye bağlı Alakoçlu köyünde, gece saatlerinde, hayvanların kışlık ihtiyacı için büyük emeklerle hazırlanan ot ve samanların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Taşlıçay ve Ağrı itfaiye ekipleri köye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabilen yangında, 50 ton ot ve bir ton da samanın yandığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.