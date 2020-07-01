Patnos'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak sonrası taşan dereler, Koçaklar, Kızıltepe ve Zincirkale köylerinde tarım alanlarına zarar verdi.

Sel nedeniyle ev ve ahırların zarar gördüğü köylerde, çok sayıda büyükbaş da öldü.

İl Özel idaresi ve AFAD ekipleri, selin kapattığı yolları ulaşıma açarak vatandaşlara yardım etti.