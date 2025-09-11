Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Ağrı'da çatılar uçtu, direkler devrildi | Son dakika haberleri

        Ağrı'da rüzgar, bir köyde çatıları uçurdu, direkleri devirdi

        Ağrı'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Tezeren köyünde ev ve ahırların çatılarını uçurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 17:30 Güncelleme: 11.09.2025 - 17:30
        • 1

          Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Tezeren köyünde hasara yol açtı.

        • 2

          Rüzgar, köydeki ev ve ahırların çatılarına zarar verdi.

        • 3

          Rüzgarın yıktığı direkler sebebiyle köyde elektrik kesintileri yaşandı.

        • 4

          Olay yerine sevk edilen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilme riski olan yapılar için güvenlik önlemi alırken, hasar tespit çalışmaları da başlattı.

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
