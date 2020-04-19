Ağrı'da çamaşır makinesi bozulan yaşlı çiftin yardımına Vefa ekipleri yetişti

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bayındır köyünde yalnız yaşayan Sümmani (81) ve Gülhanım Çetin (75) çiftinin çamaşır makinesi bozuldu.

Komşularının yardımıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihbar hattını arayan çift, makinenin onarılması konusunda yardım istedi.

Kaymakam Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla köye giden Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, bozulan çamaşır makinesini tamir etti.

Çetin çifti, ekiplere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.