Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Ağrı'da bir TIR'da 91 kilo 606 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir TIR'ın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram uyuşturucu ele geçirildi

Giriş: 20.12.2022 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı'da bir TIR'da 91 kilo 606 gram uyuşturucu ele geçirildi
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, İran'dan gelerek Doğubayazıt ilçesine giren bir TIR durduruldu.

AA'nın haberine göre, ekiplerce yapılan aramada TIR'ın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram sıvı metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Akrabalar arasında silahlı kavga! 3 yaralı
Akrabalar arasında silahlı kavga! 3 yaralı
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
Trabzon'da iş yerinde silahlı saldırı
Trabzon'da iş yerinde silahlı saldırı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.