İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, İran'dan gelerek Doğubayazıt ilçesine giren bir TIR durduruldu.

AA'nın haberine göre, ekiplerce yapılan aramada TIR'ın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram sıvı metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.