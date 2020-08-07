Ağrı'da bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 15 zanlı yakalandı

Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Bişar ve Cemil Genç kardeşler arasında dünkü silahlı, taşlı ve sopalı kavganın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kavgaya karıştıkları öne sürülen 15 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bişar ve Cemil Genç kardeşler arasında dün çıkan, aile bireylerinin de karıştığı kavgada Ahmet Elçi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı.