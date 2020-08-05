Ağrı'da bıçaklı saldırgan 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı

AA

İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, ilçe merkezinde çevredekilere rastgele bıçakla saldırdı.Saldırıda, boyun kısmından bıçaklanan Taner Tayfur ile 3 kişi yaralandı.İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tayfur'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.Elinde bıçakla olay yerinden kaçmak isteyen saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.