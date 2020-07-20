Ağrı'da ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı

100. Yıl Mahallesi'nde ağacın üstünde çırpınan kargayı gören vatandaşlar, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçta ayağı ipe dolanarak mahsur kalan kargayı kurtarmak için çalışma başlattı.

Merdiven aracılığıyla ağaca çıkan itfaiye görevlileri, kargayı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yaralı olmadığı anlaşıldıktan karga sonra doğaya salındı.