Ağrı'da 7 köyün karantinaya alındığı iddiasına valilikten yalanlama:

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, kentin Tutak ilçesinde 7 köyün Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındığına dair yalan haber ve paylaşımlara yer verildiği aktarıldı.

Kentte karantinaya alınan köy bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ne Tutak ilçemizde ne de il merkezimiz ve diğer ilçelerde karantinaya alınmış köyümüz bulunmamaktadır."