Ağrı'da 60 bin meyve ağacı toprakla buluşacak

Ağrı Valiliği öncülüğünde, İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle kentte 2 yıl önce başlatılan proje çerçevesinde çiftçiye meyve fidanı dağıtılması amacıyla programı düzenlendi.İl Özel İdaresine ait alanda düzenlenen törene katılan Vali Süleyman Elban, çiftçiye aralarında armut, kiraz ve elma ağaçlarının da olduğu fidanlar dağıttı.Elban, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılının ilkbaharında il genelinde elma, armut, kiraz ve vişne gibi çeşitli meyve ağaçların bulunduğu 650 dönümlük bahçelerle projeye başladıklarını söyledi.2019 yılında ise 5 bin dönümlük meyve bahçeleri kurduklarını belirten Elban, şöyle konuştu:"En küçük bahçeleri 5 dönüm, en büyüklerini de 10 dönüm üzerine ve sulama sistemiyle kurarak çiftçimize teslim ediyoruz. Bu yıl ise yaklaşık 4 bin 500 dönümlük bahçe kurulumu yapılarak tamamlandı. Çiftçilerimizden yoğun fidan talebi gelince İl Özel İdaremizden il merkezi ve 7 ilçe için yaklaşık 60 bin meyve ağacı aldık. Vatandaşlarımıza 10-15 adet şeklinde ücretsiz olarak dağıtıyoruz."Elban, ilde 3 yılda yaklaşık 10 bin dönüm alana kapalı bahçe kurduklarını aktararak, geçen yıldan bu yana 100 bin ücretsiz fidan dağıttıklarını anlattı.Ağrı'yı meyvecilikle anılır şehir haline getirmeyi hedeflediklerini ve bu yıl 3. yılına giren fidanlardan ciddi meyve hasadı beklediklerini ifade eden Elban, "Örneğin 5-10 dönümlük meyve bahçesi kuran çiftçiler bize 2. yılları olan bu yıl 3-5 ton arası ürün beklediklerini söyledi. Bu da bizi çok mutlu etti. İnşallah ilimiz meyvecilikle anılan il olacak." diye konuştu.Programa, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, İl Özel İdaresi Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ve çiftçiler katıldı.
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