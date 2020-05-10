Ağrı'da 3 bin 433 rakımlı Kösedağ baharda yeniden beyaza büründü

AA

Kentte bir süredir aralıklarla etkili olan sağanak özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayında etkisini gösteren kardan dolayı ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 433 rakımlı Kösedağ, beyaza büründü.

Dağı kaplayan beyaz örtünün çevredeki yeşil örtü ile birleşmesi güzel görüntüler sundu.

İlçede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle uzun süre sonra bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 ve üstü yaştakiler de bu güzel manzarayı izleme fırsatı buldu.

65 yaşındaki Ahmet Binici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günler sonra dışarı çıkıp alış veriş yaptığını ve sonrasında karla kaplı Kösedağ manzarasını izlemenin tadını çıkardığını söyledi.