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Ağrı'da 227 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişi yapan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, yılın ilk charter seferiyle Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi

Giriş: 05.01.2023 - 19:03 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı'da 227 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi
Ağrı'da 227 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi
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AA

Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek minibüslere bindirilip, Ahmed-i Hani Havalimanı'na götürüldü.

Burada kontrol ve işlemlerinin ardından bekleme salonuna alınan düzensiz göçmenler, uçakla Afganistan'a gönderildi.

GEÇEN YIL 124 BİN 441 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2023'ün ilk charter sınır dışı operasyonu Ağrı'da gerçekleşti.

2022'de Afganistan'a 235 ve Pakistan’a 2 olmak üzere 237 charter sefer düzenlendi.

Geçen yıl 68 bin 290'ı Afganistan ve 12 bin 511'i Pakistan uyruklu olmak üzere 124 bin 441 düzensiz göçmen ülkeden sınır dışı edildi.

2021'e göre 2022 yılında sınır dışı sayısı yüzde 161 yükseliş gösterdi.

Bu yıl da düzensiz göçle mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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