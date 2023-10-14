Ağrı'da 2 terörist yakalandı! Araç vekile tahsisli çıktı

REKLAM advertisement1

Ağrı'da sınırötesine kaçmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü üyesi ile 1 bölücü terör örgütüne katılacağı değerlendirilen terörle bağlantılı kayıp şüpheli tutuklandı. 2 şüpheliyi Ağrı'ya getiren aracın HDP'ye tescilli, YSP Ağrı Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu belirlendi. Milletvekili hakkında soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da sınırda gerçekleştirilen operasyon hakkında X'ten açıklama yaptı.

AĞRI’DA SINIR ÖTESİNE KAÇMAYA ÇALIŞAN

1️⃣ BTÖ ÜYESİ,

1️⃣ BTÖ’YE KATILACAĞI DEĞERLENDİRİLEN TERÖR BAĞLANTILI KAYIP ŞAHIS

YAKALANARAK TUTUKLANDI❗️



Bu şahısları Ağrı’ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B.… pic.twitter.com/Flpgvwey46 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2023

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1️ BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İŞBİRLİKÇİLER TESPİT EDİLDİ

BTÖ’nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şüphelinin de kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin BTÖ mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp R.T. olduğu tespit edildi. PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise her iki şüpheliyi de Ağrı’ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Şoför Y. N. tutuklandı.

Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.