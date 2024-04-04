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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı'da 2 kişi vurularak öldürüldü

        Ağrı'da silahlı kavga: 2 ölü

        Ağrı'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği 2 kişiden biri olay yerinde, diğeri ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 00:31 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:32
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        Ağrı'da 2 kişi vurularak öldürüldü
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        Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Abide Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ OLAY YERİNDE 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

        Silahlı kavgada yaralanan F.B. olay yerinde, ağır yaralanan D.A. ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'nın haberine göre; ekipler, olayla ilgili P.Ş'yi gözaltına aldı.

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