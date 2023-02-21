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Ağrı'da 2 ilçede eğitime kar engeli

Ağrı'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Hamur ile Tutak ilçelerinde köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Giriş: 21.02.2023 - 05:50 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı'da 2 ilçede eğitime kar engeli
AA

Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hamur ve Tutak ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği zorluklar nedeniyle söz konusu ilçelere bağlı köy okulları ve taşımalı eğitime 21 Şubat Salı günü ara verildiği kaydedildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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