Ağrı'da 2 ay sonra sokağa çıkan İbrahim dede "özgürlüğün" tadını çıkardı

Kentte, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanların, bugün 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verildi.
Geçen hafta verilen ilk iznin ardından yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayanlar, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilip park ve caddelerde gezdi.
Maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşları ile buluşup sohbet eden vatandaşlar, daha çok yürüyüş yapıp yeşil alanlarda gezmeyi tercih etti.
65 yaş üstü vatandaşlardan İbrahim Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıktıkları için rahat ve huzurlu olduklarını ifade etti.
Sokağa çıkmalarına izin verilince gezdiğini ve insanlarla sohbet ettiğini anlatan Yağcı, "Evde zaman geçmiyordu, 2 ay, kolay değil. Yaşasın özgürlük, yaşasın Türkiye. Gerçekten de yaşasın Türkiye. Bu hastalıkta bütün dünyaya yardım eden bir ülke olduk. Bu da bizim için büyük nimettir. Kurallara uymak bizim için faydalıdır, başkaları için değil." dedi.
Ali Akbalık ise yıllar önce eşini kaybettiğini ve tek başına evde canının sıkıldığını ifade ederek, evden çıkabildiği için mutlu olduğunu vurguladı.
Şemsettin Yur da sokağa çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
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